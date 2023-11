Vertrag läuft aus: Jose Mourinho will wohl bei der Roma bleiben

Wie der ortsansässige Radiosender Teleradiostereo am Freitagvormittag berichtete, wird Mourinho in der kommenden Woche seinen Willen zu einer Vertragsverlängerung öffentlich verkünden. Diese Absichtserklärung soll in einem Interview mit RAI stattfinden.

Mourinho holte mit der Roma die Conference League

Mourinho unterzeichnete 2021 einen Drei-Jahres-Vertrag. Auf Anhieb führte er die Roma zu ihrem europäischen Titel seit 1961 (Conference League). Im zweiten Jahr unter Mourinho scheiterten die Hauptstädter erst im Endspiel der Europa League am FC Sevilla.

In der aktuellen Saison läuft Rom den Erwartungen hinterher. In der Serie A belegt der Hauptstadtklub nur den siebten Tabellenplatz – trotz namhafter Verstärkungen im vergangenen Sommer (u.a. Leandro Paredes und Romelu Lukaku). Mourinho flirtete in jüngerer Vergangenheit mit einer Anstellung in Saudi-Arabien.

