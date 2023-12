Wegen vermeintlichem Fluch: Renato Sanches nimmt Kontakt mit Schamanen auf

Renato Sanches kommt nach seinem Wechsel zur AS Rom aufgrund von verschiedenen Verletzungen nicht wirklich auf die Beine. Der Mittelfeldstar glaubt, er sei verflucht.

Beim Heimspiel am vergangenen Wochenende in der Serie A gegen den AC Florenz (1:1) saß Renato Sanches immerhin wieder auf der Bank. Der 26-Jährige kommt in dieser Saison aufgrund von verschiedenen Blessuren lediglich auf 148 Minuten Spielzeit.

Als die Akteure bei besagtem Spiel zur zweiten Halbzeit aus den Katakomben kamen, fingen die TV-Kameras Sanches und seinen ehemaligen Lille-Teamkollegen Jonathan Ikone, der inzwischen für die Fiorentina spielt, beim gemeinsamen Austausch ein.

Die römische Tageszeitung La Repubblica will erfahren haben, was Gegenstand des Gesprächs war. Demnach hat sich Sanches mit Ikone darüber unterhalten, dass er möglicherweise verflucht ist. Auf Ikones Frage nach seinem körperlichen Zustand, soll Sanches geantwortet haben: "Ich weiß es nicht, wahrscheinlich hat mir jemand einen Fluch auferlegt."

Renato Sanches kommt bei der Roma nicht auf die Beine - Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com

Renato Sanches: Schamane soll Verletzungsfluch beseitigen

Bei der reinen Annahmen ist es in diesem Fall offenbar nicht geblieben. Das italienische Blatt schreibt nämlich weiter, dass Sanches im Rahmen dessen die Hilfe eines Schamanen in Anspruch genommen hat, um seine körperlichen Probleme möglicherweise zu lösen.

Der Schamane soll aus Paris stammen und bereits während Sanches' Zeit bei Paris Saint-Germain mit ihm in Kontakt gestanden haben. Die Roma vereinbarte beim Portugiesen mit PSG eine Kaufpflicht, die greift, sollte er 55 Prozent der Spiele absolviert haben.

