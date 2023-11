Bayern-Transferflop wieder verletzt: Roma-Aufholjagd ohne Renato Sanches?

Der AS Rom hat sich nach einem schwachen Saisonstart zuletzt gefangen. Die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho will nach der Länderspielpause an die aufsteigende Form anknüpfen, scheint die anvisierte Aufholjagd nun aber erstmal ohne einen Mittefeldstar bestreiten zu müssen.

Einst galt er als großes Talent, doch seit geraumer Zeit produziert Renato Sanches eigentlich nur noch durch eine Sache Schlagzeilen: Verletzungen. Jetzt hat es den Mittelfeldmotor erneut erwischt.

Kein Training am Mittwoch

Laut Tuttomercatoweb.com tauchten nach einer Untersuchung Probleme an Muskeln und Sehnen auf. Nähere Untersuchungen sollen klären, ob und wie lange Sanches ausfallen könnte. Jedenfalls hat Sanches am Mittwoch nicht trainiert, was auf einen Ausfall am kommenden Wochenende hindeute, schreibt das italienische Fußballportal weiter.

Am Sonntag empfängt der AS Rom Udinese Calcio. Für die Römer geht es darum, Anschluss an die oberen Plätze herzustellen. Zuletzt holte man aus den letzten fünf Partien zehn Punkte. Damit konnte man den schwachen Saisonstart (nur ein Sieg aus den ersten sechs Spielen) etwas abfedern. Dennoch, Rang sieben genügt nicht den Ansprüchen der Giallorossi.