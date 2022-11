Jose Mourinho kündigt knallharte Maßnahme gegen "Verräter" an

Die AS Roma kam gestern bei Sassuolo Calcio nicht über ein 1:1 hinaus. Coach Jose Mourinho (59) konnte dem Ergebnis durchaus etwas abgewinnen. Das Engagement eines seiner Profis stellte er hingegen infrage und kündigte Sanktionen an.

Der betroffene Spieler wurde von Mourinho bereits über sein Fehlverhalten informiert. Doch damit nicht genug: "Im Januar muss er sich einen neuen Verein suchen", kündige der Roma-Coach eine knallharte Maßnahme an.

Trotz seiner Wut konnte sich The Special One beherrschen, den Namen des Schuldigen zu nennen. "Ich werde es dir nicht sagen. Ich hatte heute Abend 16 Spieler auf dem Feld und ich mochte die Einstellung von 15 von ihnen."

Tammy Abraham hat seine Torflaute in der Serie A überwunden - Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com

"Ich habe Tammy gefragt, warum heute diese Einstellung und nicht früher? Neben dem Tor hat er Zweikämpfe gewonnen, er hat sich mit dem Körper in den Weg gestellt, Räume geschaffen, ist tief gegangen, um den Ball zu bekommen. Er hat ein gutes Spiel gemacht", urteilte Mourinho über seinen Angreifer. Damit verbleiben noch 15 Akteure, die als Streichkandidat infrage kommen.

AS Rom zuletzt mit negativen Ergebnissen

Dass Mourinho so hart durchgreifen will, hängt vermutlich auch mit den Enttäuschungen der vergangenen Wochen zusammen. Aus den vergangenen vier Spielen in der Serie A holte die Roma nur einen Sieg und ein Unentschieden.

In der Tabelle mussten die Giallorossi Lokalrivale Lazio Rom und Inter Mailand an sich vorbeiziehen lassen. Der Hauptstadt-Klub belegt nach 14 Spielen nur den sechsten Tabellenplatz, gewinnt Juventus Turin seine ausstehende Partie, rutscht die Roma sogar auf den siebten Rang ab. Juve hat derzeit nur einen Zähler Rückstand. Die Roma hat die Champions-League-Qualifikation zum Saisonziel erklärt.