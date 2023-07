Jose Mourinho lockt Bayern-Star, der in München nicht mehr benötigt wird

Jose Mourinho (60) will die Roma mit Marcel Sabitzer verstärken - Foto: / Getty Images

Eines steht fest: Die AS Roma um Chefcoach Jose Mourinho möchte für die kommende Serie A-Saison eine schlagfertige Truppe, um noch weiter oben angreifen und auch wieder in Europa für Furore sorgen zu können. Einen möglichen Neuzugang haben die Römer in Süddeutschland ausgemacht.