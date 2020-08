Pole will zu Juventus : AS Roma bietet Cengiz Ünder plus 20 Millionen für Arkadiusz Milik - vergeblich

Foto: bestino / Shutterstock.com



Fussballeuropa Redaktion Der AS Rom will seinen Kader mit Arkadiusz Milik verstärken. Der polnische Mittelstürmer will aber Medienberichten zufolge lieber zu Juventus Turin.

Spätestens nach der 70 Millionen Euro schweren Osimhen-Verpflichtung war klar: Der SSC Neapel und Arkadiusz Milik gehen in diesem Sommer getrennte Wege. Offen ist nur noch, wohin der Mittelstürmer wechselt. Der AS Rom hat laut Sportreporter Niccolò Ceccarini Interesse hinterlegt und bietet Flügelstürmer Cengiz Ünder (23) im Tausch und 20 Millionen Euro Ablöse. Doch die Giallorossi werden wohl leer ausgehen. SKY SPORT ITALIA zufolge hat Arkadiusz Milik einen Wechsel zum Tabellenfünften der abgelaufenen Saison abgelehnt. Er treibt einen Transfer zu Juventus Turin voran. Die Bianconeri wollen Gonzalo Higuain (32, Vertrag bis 2021) loswerden und sind an Arkadiusz Milik interessiert. Die Forderung der Partenopei in Höhe von 50 Millionen Euro ist dem Rekordmeister aber zu hoch.