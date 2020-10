AS Rom : AS Roma kauft Chris Smalling - und verabschiedet 3 Stars

Der AS Rom hat die feste Verpflichtung von Innenverteidiger Chris Smalling bekanntgegeben. Am Deadline Day der Transferperiode 2020 verkündeten die Giallorossi zudem drei Abgänge.

Die Wege von Manchester United und Chris Smalling trennen sich endgültig. Der Innenverteidiger war in der vergangenen Saison bereits an den AS Rom verliehen, nun nehmen die Giallorossi ihn langfristig unter Vertrag.

"Mein Herz und mein Kopf waren die ganze Zeit in Rom. Ich bin sehr glücklich jetzt endgültig hier zu sein", freut sich der englische Nationalverteidiger (31 Einsätze) über seinen dauerhaften Umzug in die ewige Stadt.

Smalling unterschreibt im Olimpico einen Vertrag bis 2023. 15 Millionen Euro Ablöse fließen in Richtung Manchester. Als Leihgebühr hatte die Roma bereits drei Millionen Euro entrichtet.