Inter Mailand hatte im vergangenen Sommer in Romelu Lukaku und Alexis Sanchez bereits zwei Spieler von Manchester United verpflichtet. Nun gesellt sich ein weiterer Red Devil hinzu.

Der Außenverteidiger hat bis zum Saisonende unterschrieben, aber eine Option auf ein weiteres Jahr in der Serie A.

Zanetti erklärt: Warum Inter Arturo Vidal verpflichten will

"Er ist ein verdienter Spieler, ein Kapitän, der Titel gewonnen hat. Aber wir haben junge Spieler, die nachkommen", begründete Solskjaer die Entscheidung.

So wird der 34-Jährige nach über acht Jahren, einem Meistertitel, einem Pokalsieg sowie dem Erfolg in der Europa League das Old Trafford verlassen.

Die Kapitänsbinde übernimmt Harry Maguire nun dauerhaft, nachdem er sie schon vertretungsweise getragen hatte.

"Harry trägt die Kapitänsbinde und er wird sie weiterhin tragen. Er ist in die Mannschaft gekommen und war auf Anhieb ein Anführer", schwärmte Solskjaer.

Der Norweger weiter: "Ich war nicht überrascht von seinen Führungsqualitäten, aber beeindruckt. Alles über ihn sagt mir, dass er ein Anführer ist."

Der englische Nationalspieler kam erst im Sommer von Leicester City zu Manchester United. Die Red Devils gaben für den 26-Jährigen die Verteidiger-Rekordsumme von 87 Millionen Euro aus.

