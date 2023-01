65 Millionen: Aston Villa wirft Auge auf einen Ex-Dortmunder

Unai Emery will Medienberichten zufolge bei Aston Villa mit dem ehemaligen BVB-Spieler Mikel Merino zusammenarbeiten - Foto: / Getty Images

Unai Emery will den Kader von Aston Villa auf dem Winter-Transfermarkt verstärken. Offenbar hat es der spanische Trainer auf einen ehemaligen BVB-Spieler abgesehen.

Wie BirminghamLive in Erfahrung gebracht haben will, steht Mikel Merino auf dem Wunschzettel von Unai Emery, der das Traineramt bei Aston Villa Anfang November übernommen hat und den Klub aus Birmingham seitdem ins Mittelfeld der Premier League führte.

Mikel Merino versuchte sich in jungen Jahren bei Borussia Dortmund. 2015 wechselte er für knapp vier Millionen Euro Ablöse von CA Osasuna in die Bundesliga, konnte sich aber nicht endgültig durchsetzen. In der Primera Division ist Merino nach seiner Ankunft eine feste Größe bei Real Sociedad.

Vor zweieinhalb Jahren debütierte er sogar für die spanische Nationalmannschaft, kommt mittlerweile auf elf Länderspiele. Merinos Vertrag im Baskenland ist noch bis 2025 gültig, Aston Villa will seine Treue nun auf die Probe stellen.