Brendan Rodgers: Philippe Coutinho ist wie für die Premier League geschaffen

In diesem Frühjahr erlebte Philippe Coutinho eine Art Wiedergeburt. Mit seinen starken Auftritten für Aston Villa hat er seine Kritiker vorübergehend verstummen lassen. Brendan Rodgers würde sich freuen, wenn der Brasilianer langfristig in England bleiben würde.

Der Coach von Leicester City sollte die Qualitäten des brasilianischen Offensivkünstlers eigentlich fürchten, da er in der Liga in Zukunft zweimal gegen ihn antreten könnte. Als einstiger Förderer Coutinhos freut er sich jedoch einfach nur für dessen Comeback.

"Ich bin so glücklich, ihn in der Premier League zu sehen", erzählte Rodgers der englischen Tageszeitung Daily Mirror. "Als ich ihn in die Premier League brachte, stellten alle seine Körperlichkeit infrage."