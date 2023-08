Galatasaray bestätigt Abschied von Nicolo Zaniolo

Der 24-Jährige war im Februar für 15 Millionen Euro plus bis zu 10 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen von AS Rom zu Galatasaray gewechselt. Die Giallorossi behielten außerdem eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent, sodass sie bei einem festen Transfer zu Aston Villa knapp 6 Millionen Euro verdienen könnten.

Zaniolo stand beim 1:0-Sieg gegen NK Olimpija Ljubljana in den Champions League-Playoffs schon nicht mehr im Kader. "Zaniolo möchte in der Premier League spielen, und wir respektieren das", sagte Trainer Okan Buruk nach dem Spiel zu Reportern.

Kreuzbandrisse warfen Nicolo Zaniolo aus der Bahn

Zaniolo war bei AS Rom eines der aufstrebenden Talente Italiens, ehe er sich 2020 gleich zweimal das Kreuzband gerissen hatte. Seitdem hatte er Schwierigkeiten wieder zu seiner Form zu finden.

Die Roma wollte den Offensivakteur im Januar 2023 an den AFC Bournemouth verkaufen, Zaniolo stellte sich jedoch quer. Wenig später wurde er an Galatasaray abgeben. Der Offensivspieler bestritt in der türkischen Liga zwar nur zehn Spiele, erzielte aber immerhin fünf Tore und wechselt nun in die Premier League.

