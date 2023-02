Hoffnungsschimmer fÃ¼r Philippe Coutinho

Der baskische Trainer zeigt sich beeindruckt von dem Verhalten des Ex-Barça- und -Bayern-Stars. "Er tritt mit einer Demut auf, die man bei einem Fußballer, der seit Jahren in der Weltspitze spielt, kaum erwarten würde", so Unai Emery laut der Zeitung Sport gegenüber DAZN.

Unter Unai Emery kommt Coutinho kaum zum Zug. In den vergangenen sieben Partien absolvierte der brasilianische Nationalspieler gerade einmal 150 Spielminuten in der Premier League.

Coutinho glänzte auf Leihbasis

Seine beste Leistung konnte Coutinho letztmals in der vergangenen Rückrunde zeigen. Nach seiner Winter-Leihe vom FC Barcelona an Aston Villa glänzte der sensible Südamerikaner unter Trainer Steven Gerrard. Die Briten machten im Anschluss an die Leihe 20 Millionen Euro Ablöse locker.

In der Spielzeit 2022/23 rennt Coutinho den Erwartungen beim dreifachen englischen Meister hinterher. Nach der Entlassung von Gerrard, mit dem der Brasilianer einst gemeinsam für den FC Liverpool spielte, Ende Oktober 2022 sanken seine Spielanteile deutlich.

Verwendete Quellen: sport.es