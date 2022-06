Aston Villa Real-Ikone Xabi Alonso vor Anstellung in der Premier League?

Xabi Alonso beendete kürzlich seine Trainerstation bei der zweiten Mannschaft von Real Sociedad. Könnte der ehemalige Profi von Real Madrid den nächsten Schritt in seiner Laufbahn bei Aston Villa gehen?

Steven Gerrard benötigt in Kürze einen neuen Assistenztrainer. Der bisherige Co-Trainer Michael Beale verlässt Gerrard und Aston Villa, er steht vor der Unterschrift als Chefcoach der Queens Park Rangers. Laut Birmingham Mail sucht die Liverpool-Legende bereits einen neuen Co-Trainer.

Könnte Xabi Alonso Beales Rolle an der Seite von Gerrard einnehmen? Die Tageszeitung blickt zurück auf Aussagen, die Steven Gerrard in seiner Autobiografie tätigte. "Wenn ich eines Tages Liverpool-Trainer werden würde, wüsste ich wen ich gerne als meinen Assistenten hätte: Xabi Alonso oder Jamie Carragher", so Gerrard 2015.

Xabi Alonso wäre theoretisch frei für einen neuen Job. Nach drei Jahren als Trainer der zweiten Mannschaft von Real Sociedad sucht der 40-Jährige eine neue Herausforderung. Es ist allerdings fraglich, dass der Welt- und Europameister eine Stelle als Assistent übernimmt.