Aston Villa : Steven Gerrard lobt Aston Villa für Coutinho-Deal

Gerrard und Coutinho spielten einst gemeinsam für den FC Liverpool , ehe der Südamerikaner im Januar 2018 zum FC Barcelona wechselte. Richtig gut und befreit spielte Coutinho bei Barça allerdings nur in seiner ersten Halbserie auf.

"Der Verein hat Lob verdient. In erster Linie für den Ehrgeiz, ein Spieler wie Phil zu verpflichten", sagte die lebende Liverpool-Legende. Seine Beteiligung im Coutinho-Deal wollte Gerrard nicht überbewerten: "Mein Teil war einfach. Wir hatten als Spieler eine fantastische Beziehung."

Bei Aston Villa blüht der 29-Jährige nach seiner Ankunft im Januar wieder auf. "Phil wäre nicht hierhergekommen, wenn er nicht an den Verein geglaubt hätte", freut sich Gerrard über die Zusage des Edeltechnikers.

Sein eigenen Anteil am Aufschwung des brasilianischen Nationalspielers will Gerrard nicht allzu hochhängen. Es sei für ihn "einfach Coutinho in ein Aston-Villa - Trikot zu stecken und ihn dazu zu bringen, gut zu spielen, weil er über unglaubliches Talent verfügt."