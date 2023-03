Weltmeister Emiliano Martinez winkt Aufstieg zu Top-Klub

Im kommenden Sommer könnte es für den Südamerikaner einen Karrieresprung geben. Wie der argentinische Journalist Gaston Edul in Erfahrung gebracht, zeigt Tottenham Interesse an Martínez.

Während Martínez mit dem WM-Titel international an der Spitze angekommen ist, ist auf Vereinsebene noch Luft nach oben für den 30-Jährigen. Martínez ist zwar Stammtorhüter in der Premier League, spielt aber "nur" für Aston Villa.

Emiliano Martínez (30) war einer der Leistungsträger der argentinischen Nationalmannschaft auf dem Weg zum WM-Titel in Katar. Auch dank seiner Paraden gewann die Albiceleste die Elfmeterentscheidungen gegen die Niederlande im Viertelfinale und Frankreich im Endspiel.

Bereits in den kommenden Wochen könnten die Spurs laut Gaston Edul eine Offerte in Birmingham einreichen. Dort steht der in Mar del Plata geborene Keeper noch bis 2027 unter Vertrag. Tottenham müsste wohl eine hohe Ablöse zahlen. Aston Villa legte vor knapp drei Jahren bis zu 22 Mio. Ablöse für Martínez auf den Tisch des FC Arsenal.

Nachfolger von Hugo Lloris bei Tottenham?

Die Nord-Londoner sehen in Martínez offenbar einen geeigneten Kandidaten für die Nachfolge von Hugo Loris. Das Arbeitspapier des mittlerweile 36-Jährigen läuft noch bis 2024. Spekulationen um eine Ablösung des Franzosen zur neuen Spielzeit halten sich hartnäckig.