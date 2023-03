Emilio Martinez: Zwingt er die Gesetzeshüter zum Handeln?

Im zurückliegenden WM-Finale gegen Frankreich verunsicherte Argentiniens Keeper Emiliano Martinez (30) seine Gegenspieler. In Zukunft kann ein solches Verhalten angeblich zum Platzverweis führen.

Die Mitglieder des International Football Association Board (IFAB) haben auf ihrer Jahreshauptversammlung am Freitag laut der Tageszeitung The Sun eine Regeländerung beschlossen, die ab dem kommenden Juli in Kraft tritt.

Die Änderung betrifft ausschließlich die Keeper. "Torhüter dürfen sich nicht so verhalten, dass sie den Schützen bei einem Elfmeter oder während eines Elfmeterschießens unfair ablenken", lautet der neue Text zur Regel Nummer 14.

Zuwiderhandlung wird zunächst mit einer Gelben, bei Wiederholung mit einer Roten Karte geahndet. Die Teams müssten demnach mit einem Feldspieler im Elfmeterschießen fortfahren, wenn der eigene Torwart seine Gegenspieler mehrmals unerlaubterweise beeinflusste.