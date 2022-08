Primera Division Iker Muniain: 500 Pflichtspiele für Athletic Bilbao – Thomas Müller noch fleißiger

Im heutigen Fußballgeschäft wird Vereinstreue in der Regel klein geschrieben. Vereinzelt gibt es aber noch Spieler, die ihrem Arbeitgeber loyal ergeben sind. Iker Muniain (29), der am Montag ein besonderes Jubiläum gefeiert hat, ist so ein Profi.