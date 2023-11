Athletic Bilbao lässt Nico Williams im Vertragspoker zappeln – Barça und BVB wird Interesse nachgesagt

Nico Williams (21) wird in Spanien hoch gehandelt und als großes Talent gesehen. Der Youngster ist noch bis 2024 an Athletic Bilbao gebunden, wäre somit im Sommer ablösefrei zu haben. Sein Berater erklärte nun, dass man weiterhin auf ein Angebot warten würde.

Die Zukunft von Nico Williams ist knapp ein halbes Jahr vor Vertragsende ungewiss. Der Spanier ist noch bis Sommer 2024 an Athletic Bilbao gebunden, wo er bereits seit seiner Jugend zusammen mit seinem Bruder Inaki (29) spielt. Es könnte sich allerdings ein Transfer anbahnen, da von Vereinsseite bislang offenbar noch keine Anzeichen einer Verlängerung gemacht worden sind.

"Athletic weiß schon seit langem, was Nico will"

So erklärte sein Berater gegenüber El Correo: "Sein Vertrag läuft im Juni aus. Wir sollten diese Situation nicht vergessen." Und weiter: "Athletic weiß schon seit langem, was Nico will, aber es liegt noch kein formelles Angebot auf dem Tisch, einen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Wir warten immer noch", ließ er aufhorchen.

Bei diesen Aussagen dürften die Bosse zahlreicher anderer Klubs hellhörig werden. Der 21-Jährige gilt in Spanien als großes Talent und war sogar Teil des WM-Kaders in Katar. Insgesamt kommt Williams bereits auf zehn Einsätze für die Furja Roja und auch im Verein sorgt er für Wirbel.