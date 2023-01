Unglaubliche Serie von Inaki Williams gerissen – Bayern-Legende bleibt unerreicht

Williams musste aufgrund von Knieproblemen in Galicien passen. Der Mittelstürmer stand zuvor in 251 aufeinanderfolgenden Ligaspielen für den Athletic Club auf dem Rasen, womit er einen Rekord in der Primera Division aufgestellt hat.

Im Herbst 2021 überholte Williams bereits den bisherigen Rekordhalter Juan Antonio Larranaga (64), der in seiner aktiven Zeit 202 Partien am Stück für Real Sociedad in La Liga bestritt. Für das Aufstellen seiner Bestmarke benötigte Williams insgesamt knapp sechseinhalb Jahre. Zuletzt fehlte er in der Liga im April 2016 beim Duell mit dem FC Malaga.

Bayern-Ikone Sepp Maier lässt Williams alt aussehen

Die Primera Division ist derweil die einzige europäische Topliga, in der ein Feldspieler den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Partien aufgestellt hat. Die Torhüter besetzen in dieser Kategorie üblicherweise die Bestenlisten.