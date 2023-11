Von halb Europa umworben: Nico Williams deutet Zukunfts-Entscheidung an

Der Vertrag von Eigengewächs Nico Williams (21) bei Athletic Bilbao läuft im kommenden Sommer aus. Der spanische Flügelspieler stellt damit eine der begehrtesten Personalien auf dem Markt dar und kann sich seinen Verein mehr oder weniger frei aussuchen. Nach vielen Monaten der Ungewissheit deutet der talentierte Offensivspieler jetzt an, wie es im Sommer für ihn weiter geht.

Real Madrid, FC Barcelona, Aston Villa, Juventus Turin oder doch der FC Liverpool? Die Antwort auf die Frage, für welchen Verein Nico Williams in der kommenden Saison auflaufen wird, lautet möglicherweise: bei keinem der genannten Kandidaten!

Der spanische Nationalspieler deutete nach dem 1:1 im Ligaspiel gegen Girona an, dass eine Vertragsverlängerung bei Athletic Bilbao möglicherweise kurz bevorsteht: "Ich bin glücklich in Bilbao, die Leute können ruhig bleiben".

Verlängerung wird angestrebt

Im Vorfeld des Spiels äußerte sich Bilbaos Generaldirektor Mikel Gonzalez bereits zur Situation des Flügelspielers: "Wir sehen, dass er sehr glücklich bei Athletic ist. Normalerweise geht alles gut", sagte er im Hinblick auf eine mögliche Verlängerung. Man arbeite diskret an den Verlängerungen von mehreren Spielern, so Gonzalez weiter.

Nicos Bruder Iñaki läuft ebenfalls für den Athletic Club auf - Foto: imagestockdesign / Shutterstock.com

Auf den Spuren des Bruders Iñaki Williams?

Nico Williams würde bei einer Vertragsverlängerung den Lockrufen der europäischen Topklubs widerstehen und möglicherweise dem Weg seines älteren Bruders Iñaki Williams (29) nacheifern. Der Stürmer hat bislang seine gesamte Karriere bei Bilbao verbracht.

Iñaki rangiert in der Liste der Rekordspieler des Klubs bereits auf Platz 14 mit 396 Einsätzen. Der achte Jahre jüngere Nico bereits auf 96. In dieser Saison sorgen die beiden Brüder in der Offensive der Basken für Furore und haben zusammen schon 17 Scorerpunkte gesammelt.

Verwendete Quellen

fichajes.com