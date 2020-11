Spaniens Doppelpacker : Atleti-Boss stellt klar: Kein Preisnachlass für Alvaro Morata

Zum letzten Mal hatte Alvaro Morata im November vergangenen Jahres einen Treffer für die spanische Nationalmannschaft erzielt. Das Team um Trainer Luis Enrique war nach seinen Auftritten in diesem Jahr mitnichten frei von Kritik. Der Kantersieg gegen Deutschland war für Morata und Co. Genugtuung.

"Wir haben gegen den Weltmeister gut gespielt, und ich würde gerne sehen, was die Leute jetzt sagen werden. Wir versuchen, uns gegenseitig zu helfen, wir haben junge Spieler, denen wir vertrauen", sagte Morata, der zweimal getroffen hatte.

Kritik werde es immer geben, sagte der Stürmer von Juventus Turin. Aber: "Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und zu sehen, was sie über uns sagen." Durch den klaren Erfolg am Dienstagabend holte Spanien den Gruppensieg und nimmt damit am Final Four der Nations League im Oktober kommenden Jahres teil.