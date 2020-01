Gerücht In Joao Felix (20) hat Atletico Madrid im vergangenen Sommer einen der vielversprechendsten Jungstars der Welt verpflichtet. Der nächste Youngster steht bereits auf dem Einkaufszettel.

126 Millionen Euro Ablöse war Joao Felix Atletico Madrid wert. Der portugiesische Ausnahmekönner wurde als Nachfolger für Antoine Griezmann verpflichtet.

Jetzt steht ein weiteres Supertalent auf dem Einkaufszettel von Atletico. Der Sporttageszeitung AS zufolge sind Chefcoach Diego Simeone und Co. hinter Thiago Almada (18) her.

Der offensive Mittelfeldspieler kommt bevorzugt hinter den Spitzen zum Einsatz, kommt aber auch auf den Flügeln bestens zurecht.

Trotz seiner Jugend hat Thiago Almada bereits 36 Profispiele (7 Tore, 2 Vorlagen) für Vélez Sarsfield absolviert und sich so für einen Wechsel nach Europa empfohlen.