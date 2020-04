Atletico Madrid : Atleti nimmt Alexis Sanchez und Hirving Lozano ins Visier

Alvaro Morata, Joao Felix und Co. kommen in der aktuell pausierenden LaLiga-Saison nur auf 31 Tore. So offensivschwach wie Atletico Madrid ist keine andere Spitzenmannschaft in Spanien.

Selbst Vereine wie Granada, Osasuna oder Levante haben mehr Treffer an den bisherigen 27 Spieltagen erzielt als die Colchoneros. Im Sommer soll daher neue Offensivpower verpflichtet werden.

Laut DEPOR auf dem Radar von Atleti: Alexis Sanchez (31), derzeit von Manchester United an Inter Mailand verliehen. Starcoach Diego Simeone sei ein Fan des Chilenen, heißt es.