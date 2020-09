Trotz Dementi soll Interesse bestehen : Atleti-Star Santiago Arias in die Bundesliga?

Santiago Arias und Atletico Madrid könnten sich noch in diesem Sommer voneinander trennen. Aus der Bundesliga besteht offenbar großes Interesse an dem rechten Verteidiger.

Andrea Berta, der sich bei Atletico Madrid für die Kaderplanung verantwortlich zeigt, bestätigte am Sonntag Gespräche mit dem AS Rom, dem FC Everton und Paris Saint-Germain . In den Dialog mit Leverkusen seien die Colchoneros allerdings nicht getreten, sagte Berta.

Arias wurde in der vorigen Saison 14-mal in der Startelf aufgeboten, auf 18 Einsätze in allen Wettbewerben kam der 28 Jahre alte Kolumbianer insgesamt. Es ist schon lange kein Geheimnis, dass in Leverkusen die Überlegungen nach einem weiteren Spieler für die rechte Verteidigung gereift sind.

Dies liegt zum einen an der Verletzungsanfälligkeit von Lars Bender, und zum anderen an den bisher wenig überzeugenden Darbietungen von Mitchell Weiser, der zum Saisonauftakt beim VfL Wolfsburg (0:0) kein Mandat im Aufgebot hatte.