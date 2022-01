Atletico Madrid : 70 Millionen! Joao Felix soll zu Manchester City wechseln – Nachfolger steht fest

Rekordtransfer Joao Felix hat Atletico Madrid bisher noch nicht das große Glück beschert. Immer mal wieder kommen daher Wechselgerüchte auf. Konkret wird nun in Portugal über einen Sommertransfer spekuliert – Manchester City soll den Zuschlag erhalten.

Die Zukunft von Joao Felix liegt offenbar nicht bei Atletico Madrid, sondern in der Premier League. Entsprechende Informationen verbreitet die portugiesische Sportzeitung O Jogo, derzufolge es die Rojiblancos in Erwägung ziehen, Felix nach dieser Saison für 70 Millionen Euro an Manchester City zu verkaufen.

Felix war vor anderthalb Jahren für die Rekordsumme von über 127 Millionen Euro aus Lissabon nach Madrid gewechselt und hat bisher noch nicht die erhofften Leistungen gezeigt. Neu sind die Gerüchte über eine vorzeitige Trennung nicht.