80 Millionen: Atletico Madrid in Gesprächen wegen Karim Adeyemi – BVB-Star reagiert auf Kritik

Adeyemi steckt derzeit mal wieder in seiner Entwicklung fest und zählt noch keine Torbeteiligung in dieser Saison – und erst drei Einsätze in der Dortmunder Startformation. Die Spekulationen über die Krise sind vielseitig. Hinter vorgehaltener Hand wird behauptet, dass seine neue Freundin und Rapperin Loredana für die neuerdings schwankenden Darstellungen verantwortlich sei .

Atletico Madrid signalisiert offenbar sehr konkretes Interesse an Karim Adeyemi. Wie das spanische Portal fichajes.net berichtet, haben sich die Gespräche wegen des 21-Jährigen in den vergangenen Monaten konkretisiert.

BVB: Karim Adeyemi erst mal bei der U21

Von den Spielen mit der deutschen Nationalmannschaft in dieser Länderspielpause ist Adeyemi deshalb ausgeschlossen. Stattdessen soll er bei der U21 Selbstvertrauen tanken und dort einen neuerlichen Anlauf nehmen, sich aus der Krise zu spielen. Schließlich steht im kommenden Jahr die Heim-EM an.

"Von so einer Phase kommt man immer weg und ich gebe alles dafür, dass es so schnell wie möglich besser wird für mich", kommentierte Adeyemi bei Sky sein aktuelles Leistungsloch. "Am Schluss ist es wichtiger, dass wir die Spiele gewinnen. In Dortmund ist das gerade so, also kann ich mich nicht beschweren."

BVB: Karim Adeyemi geht Kritik an Umfeld zu weit

Er persönlich gehe indes sehr locker mit der an ihm verübten Kritik um. "Aber wenn es dann gegen Familie oder jetzt der Freundin geht, ist das ein Schritt zu viel. Am Ende bin nur ich daran schuld, ich stehe auf dem Platz. Es ist nicht unfair gegenüber mir, aber gegenüber den Leuten, die mir nahestehen. Ich spiele keine super Saison, aber ich arbeite hart daran, da wieder reinzukommen."

