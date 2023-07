Als Ersatz für Joao Felix: Atletico Madrid hat Bundesliga-Star im Visier

Der Portugiese will nicht bei Atletico bleiben und wurde laut der Mundo Deportivo außerdem in der Saisonvorbereitung bei taktischen Übungen von Trainer Diego Simeone (53) nicht berücksichtigt.

Nun heißt es in übereinstimmenden Medienberichten, dass sich Atletico bereits auf einen Abgang von João Felix, der nach einer eher glücklosen halbjährigen Leihe beim FC Chelsea erstmal zurück in der spanischen Hauptstadt ist, einstimmt.

Daichi Kamada könnte Felix beerben

Als potenzieller Ersatz ist indessen der ehemalige Frankfurter Daichi Kamada (26) in den Fokus gerückt. Der Japaner ist nach dem Ablauf seines Vertrages bei der Eintracht noch vereinslos, nachdem sein Wechsel zum AC Mailand wohl geplatzt ist.

Der Mittelfeldspieler, der auf einer etwas defensiveren Position als João Felix beheimatet ist, wird allerdings erst konkret zum Objekt der Begierde, wenn Atletico einen passenden Abnehmer für Felix gefunden hat.

Wartet Kamada auf die Spanier?

Das dürfte einen Wechsel von Kamada in die spanische Hauptstadt erschweren, da sich der Japaner möglicherweise dagegen entscheidet, auf Atletico Madrid zu warten und sich stattdessen einem anderen Verein anschließt. In der abgelaufenen Saison sammelte der Japaner wettbewerbsübergreifend 23 Scorerpunkte für die Frankfurter und war eine tragende Säule in der Mannschaft.

