Antoine Griezmann erklärt seinen Hang zu extravaganten Frisuren

Gegenüber der Sporttageszeitung AS erläutert Griezmann nun seinen Hang zur häufigen Haar-Veränderung. "Wenn ich mir komische Frisuren mache, bedeutet das, dass ich glücklich bin", so der französische Nationalstürmer.

"Das ist mein Zuhause. Ich genieße es wirklich, mit meinen Teamkollegen zusammen zu sein", schwärmt der Vize-Weltmeister, der noch Luft nach oben sieht: "Ich habe noch nicht mein bestes Niveau erreicht, aber es macht mir Spaß, für diesen Trainer, diese Mannschaft und diesen Klub zu kämpfen."

Griezmann und Atleti fliegen aus Copa del Rey

Gekämpft haben die Colchoneros auch am Donnerstagabend im Estadio Santiago Bernabeu. Allerdings vergeblich. Im Viertelfinale der Copa del Rey führte Atleti durch den Treffer von Álvaro Morata in der 19. Spielminute bei Real Madrid, Rodrygo (79.) brachte die Hausherren aber in die Verlängerung, in der Karim Benzema (103.) und Vinicius Junior (120. +1) den Sieg für den Rekordmeister sicherstellten.

In der Primera Division will sich die Mannschaft von Diego Simeone den Pokal-Frust von der Seele schießen. Der Tabellenvierte ist am Sonntag (16:15 Uhr) beim Tabellensiebten und frischgebackenen Pokal-Halbfinalisten (2:1-Sieg über Sevilla) Osasuna zu Gast.

Verwendete Quellen: AS