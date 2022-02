Atletico Madrid : Antoine Griezmann fungiert als Mentor für Liverpool-Wunderkind

"Keyrol ist liebt es, wenn Antoine sich meldet"

Eine Quelle aus Figueroas Umfeld erklärte gegenüber der Zeitung: "Keyrol ist liebt es, wenn Antoine sich meldet. Antoine ist so etwas wie ein Mentor für den Jungen geworden." Griezmann melde sich per WhatsApp und habe ermutigende Worte für den Jungstar parat.

Griezmanns Nachrichten sorgen bei Figueroa für Begeisterung. "Es ist großartig für ihn, dass sich einer der besten Stürmer der Welt nach seinen Fortschritten erkundigt. Das ist ein enormer Schub", führt die namentlich nicht genannte Quelle aus.

Keyrol Figueroa: Sein Vater ist Fußballprofi

Keyrol Figueroa feierte trotz seiner erst 15 Jahre in dieser Saison bereits sein Debüt für die U18 des FC Liverpool. Das Talent wurde Keyrol zumindest teilweise in die Wiege gelegt. Vater Maynor Figueroa (38) ist ebenfalls als Profi unterwegs und spielte bis zum vergangenen Dezember in der Major League Soccer für Houston Dynamo. In der Premier League war er einst für Hull City und Wigan Athletic unterwegs.