Antoine Griezmann hofft auf Memphis-Wechsel zu Atletico Madrid

Antoine Griezmann würde sich über die Ankunft von Memphis offenbar freuen - Foto: / Getty Images

Memphis Depay (28) will den FC Barcelona übereinstimmenden Medienberichten zufolge in der Winter-Transferperiode in Richtung Atletico Madrid verlassen. Antoine Griezmann gefällt diese Vorstellung offenbar.

Der französische Nationalstürmer hat einen Tweet von Fabrizio Romano gelikt, in dem es heißt, Memphis wolle zu den Colchoneros wechseln. "Memphis Depay hat keine Zweifel, er will seit Beginn der Verhandlungen unbedingt bei Atletico unterschreiben", so der Transferexperte. Atletico Madrid und Depay haben sich dem Vernehmen nach grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. "Schlüssel für diesen Transfer sind nach wie vor Barcelona und Atleti: Es ist nicht einfach, eine Lösung zu finden, aber die Gespräche dauern an", so Romano. Memphis Depay: Vertrag läuft aus Depays Arbeitspapier bei Barça läuft am Saisonende aus. Die Katalanen fordern für die vorzeitige Vertragsauflösung mit dem niederländischen Nationalstürmer angeblich sieben Millionen Euro Ablöse. Oder einen Spieler im Gegenzug.

