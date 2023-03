"Antoine Griezmann ist der beste Spieler in LaLiga"

Robert Lewandowski, Karim Benzema, Ousmane Dembele, Vinicius Junior, Pedri, Fede Valverde und Co.: In der Primera Division stehen zahlreiche Weltstars unter Vertrag. Gegen Antoine Griezmann können sie alle einpacken, sagt Michel.

Der Cheftrainer des FC Girona erklärt vor dem Duell mit den Colchoneros am Montagabend (21:00 Uhr): "Griezmann ist aktuell der beste Spieler in LaLiga, er ist in einer Top-Verfassung. Es macht den Unterschied. Ich denke, er ist der Beste in dieser Liga."

Auch dank Griezmann hat Atletico Madrid drei der letzten vier Liga-Spiele gewonnen und den dritten Tabellenplatz erobert. Mit einem Sieg über Girona könnten die Rojiblancos ihren Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Rang auf sechs Punkte ausbauen.