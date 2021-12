Zwangspause für Diego Simeone : Antoine Griezmann, Joao Felix und Co.: Atletico Madrid meldet fünf Corona-Fälle

Am Donnerstag verkündete auch Atletico Madrid fünf positive Testergebnisse. Antoine Griezmann, Joao Felix, Hector Herrera und Mannschaftskapitän Koke sowie Cheftrainer Diego Simeone müssen in Quarantäne. Damit fehlen sie gegen Rayo Vallecano und in der Copa del Rey gegen Rayo Majadahonda. Alle Fünf zeigen laut Klubangaben keine Symptome.