Antoine Griezmann kann per Schnäppchen-Klausel wechseln – PSG klopft an

Wenn man bedenkt, dass Antoine Griezmann einst für 120 Millionen Euro zum FC Barcelona wechselte, ist das ein absolutes Schnäppchen: Gemäß L'Equipe verfügt der der amtierende Fußballvizeweltmeister über eine Ausstiegsklausel von unter 25 Millionen Euro.

Noch ist Griezmann bis Ende Juni von Barça an Atletico Madrid ausgeliehen. Per Kaufpflicht geht das Leihgeschäft aber wieder in eine permanente Zusammenarbeit über. Dass Griezmann zu einem unschlagbaren Preis zu haben ist, hat sich in der Branche inzwischen rumgesprochen.

Der Marca zufolge ist Paris Saint-Germain vorstellig geworden und hat die Möglichkeiten eines Wechsels abgeklopft. Dort braucht es eine Alternative, sollte Kylian Mbappe in diesem Sommer tatsächlich wechseln. Ferner sollen Teams aus Saudi-Arabien ihren Hut in den Ring geworfen haben.

Griezmann hat und wird allerdings alle Angebote ausschlagen. Der 32-Jährige hat endlich wieder sein Glück gefunden und lieferte mit 32 direkten Torbeteiligungen eine grandiose Saison ab: "Ich bin sehr zufrieden mit meinen Leistungen, aber ich habe mein Maximum noch nicht erreicht."

