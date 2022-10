Antoine Griezmann: "Meine glücklichste Phase bei Atleti"

Antoine Griezmann ist Top-Torjäger von Atletico Madrid in der Spielzeit 2022/2023 - Foto: / Getty Images

Antoine Griezmann (31) hat für Atletico Madrid bereits über 300 Pflichtspiele auf dem Buckel. Aktuell läuft es für den Weltmeister von 2018 nach eigener Aussage so gut wie nie zuvor.

"Ich fühle mich sehr gut. Das ist meine glücklichste Phase bei Atleti", sagte der französische Nationalstürmer laut der spanischen Sporttageszeitung Mundo Deportivo. Griezmann war im Sommer 2021 zwei Jahre nach seinem 120 Millionen Euro schweren Wechsel zum FC Barcelona zu Atletico zurückgekehrt. Die Rojiblancos und Barça einigten sich auf eine Ausleihe bis 2023.

Hätte Griezmann mehr als die Hälfte der Pflichtspiele jeweils mindestens 45 Minuten auf dem Platz gestanden, wäre ein Fix-Transfer für 40 Millionen Euro Ablöse fällig gewesen. Atletico wollte die Ablöse aber drücken, Griezmann wurde daher in der laufenden Saison zunächst nur als Joker eingesetzt.

Barcelona und Atletico Madrid eignen sich jedoch jüngst auf den sofortigen Vollzug des Transfers. 20 Millionen Euro Ablöse plus mögliche Boni in Höhe von drei Millionen wechseln den Besitzer, Griezmanns Spielrechte gehen endgültig an den Hauptstadtklub über.