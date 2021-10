Atletico Madrid : Antoine Griezmann: Sein Vater schimpft - auch wegen Ibrahimovic

Antoine Griezmann flog am dritten Champions-League-Spieltag gegen Liverpool im Wanda Metropolitano vom Platz. Sein Erzeuger zeigte sich von der Entscheidung der Schiris wenig begeistert.

Dass Griezmann vorzeitig zum Duschen musste, kann dessen Vater nicht verstehen. Vor allem nicht, wenn er den Platzverweis mit einer ähnlichen Aktion von Zlatan Ibrahimovic (40, AC Mailand) gegen Porto vergleicht, in der der Schwede nur Gelb sah.

Joao Felix will sich mit Mbappe und Haaland messen – und mit Neymar zusammenspielen

"Zlatan Gelb und Griezmann Rot. Was für ein Haufen Clowns", machte Alain Griezmann seinem Ärger über die Schiri-Entscheidung gegen seinen Sohn auf Instagram Luft und postete ein Foto der Aktion von Ibra. Wenig später entfernte er den Kommentar wieder.

Antoine Griezmann steht seit dem vergangenen Sommer wieder bei Atletico Madrid unter Vertrag. In der Primera Division wartet er noch auf sein erstes Saisontor, in der Champions League traf er in drei Spielen bereits dreimal für die Colchoneros.