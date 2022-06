Atletico Madrid Antoine Griezmann: Sensationswechsel innerhalb der Primera Division?

Antoine Griezmann kommt in seiner ersten Saison seit der Rückkehr vom FC Barcelona für Atleti nur auf drei LaLiga-Tore in 29 Spielen, in der Champions League traf er viermal in neun Partien. Keine Frage: Atletico Madrid hatte sich von der Rückkehr des verlorenen Sohnes mehr versprochen.

Griezmann ist noch bis 2023 von Barça an die Colchoneros verliehen. Absolviert der Franzose mehr als die Hälfte der möglichen Pflichtspiele, gehen seine Transferrechte für 40 Millionen Euro an Atleti über.

Atletico Madrids Präsident Enrique Cerezo verkündete jüngst, dass Griezmann in der kommenden Saison auf jeden Fall für Atleti auflaufen werde, allerdings könnte die Zukunft Griezmanns nach Informationen der Sportzeitung AS im Baskenland liegen.