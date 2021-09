Atletico Madrid : Nach Griezmann-Treffer: Diego Simeone erhöht den Druck

Atletico Madrid hat seinem Ruf als Last-Minute-Sieger wieder einmal alle Ehre gemacht. Nachdem man zuletzt bereits in der Primera Division durch zwei späte Tore einen Sieg erreicht hatte, klappte dieses Kunststück nun auch in der Champions League.

Griezmann musste bis zur 61. Spielminute auf der Bank Platz nehmen, die Leistungen in seinen bisherigen Einsätzen nach dem Comeback waren ausbaufähig. Simeone hofft nun auf mehr Kontinuität bei Griezmann und in seinem Kader insgesamt.

Konstante Torgefahr strahlt beim spanischen Meister derzeit nur Luis Suarez aus. Der uruguayische Nationalspieler erzielte den Siegtreffer in Mailand per Elfmeter in der 6. Minute der Nachspielzeit, in wettbewerbsübergreifend neun Partien kommt er bereits auf vier Treffer.