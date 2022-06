Gehaltsgrenze überzogen Atleti kann Axel Witsel nicht einschreiben – 40 Millionen benötigt?

Axel Witsel will nach vier Jahren bei Borussia Dortmund in der Primera Division anheuern. Mit Atletico Madrid hat er sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt, wie Präsident Enrique Cerezo jüngst erklärte.

Auch die Sporttageszeitung Marca berichtet, dass Griezmann in der kommenden Spielzeit für Atletico auflaufen werde. Die Entscheidung, in ein zweites Leihjahr mit dem Franzosen zu gehen, sei am Dienstag getroffen worden.

Griezmann ist seit 2021 von Barcelona an Atletico Madrid verliehen. Absolviert er in zwei Jahren die Hälfte aller Pflichtspiele, greift eine Kaufpflicht in Höhe von 40 Millionen Euro.