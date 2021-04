Atletico Madrid : Atleti patzt erneut – Diego Simeone hofft auf Joao Felix

Atletico Madrid hat sich erneut einen Patzer im Meisterschaftsrennen der Primera Division erlaubt. Bei Betis Sevilla holten die Colchoneros nur ein Unentschieden. Das einst so große Polster auf die Verfolger ist fast aufgebraucht. Diego Simeone ist dennoch zuversichtlich in Sachen Titel.

Am kommenden Spieltag gastiert Eibar im Wanda Metropolitano. Dann folgende Duelle mit Huesca, Athletic Bilbao und Elche, bevor am 9. Mai im Camp Nou der Showdown gegen Barça steigt.

Acht Spieltage vor dem Saisonende glaubt Simeone weiter an den Titel. "Wir waren sehr konstant, aber sowohl Madrid als auch Barcelona haben sich allmählich erholt. Wir werden abwarten und sehen, was passiert."

"Wir werden sehen, was passiert, alle Teams haben einen Moment der Unregelmäßigkeit und hoffentlich haben wir ihn nach der heutigen Partie überstanden", sagte der Atleti-Cheftrainer laut MARCA nach dem 1:1 in Andalusien.

Diego Simeone hofft auf Joao Felix

Atletico Madrid, das auf den verletzten Top-Torjäger Luis Suarez verzichten musste, braucht nach nur einem Sieg aus den vergangenen vier Spielen mehr Durchschlagskraft in der Offensive.

Die soll der angeschlagene Joao Felix liefern, der gegen Betis nur 48 Spielminuten auflaufen konnte. "Er hat Schmerzen, die ihn nicht so spielen lassen, wie er will. Wir hoffen, dass er uns nächste Woche helfen kann", so Simeone über den 127 Millionen Euro schweren Neuzugang aus dem Sommer 2019