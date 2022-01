Aus im Achtelfinale der Copa del Rey : Pokal-Aus! Negativlauf von Atleti geht weiter – Kritik am Schiri

Das Viertelfinale der Copa del Rey findet ohne Atletico Madrid statt. Der spanische Meister schied im Achtelfinale bei Real Sociedad aus. Nach der Partie wurde aus dem Lager der Colchoneros Kritik am Schiedsrichter laut.

Der Negativlauf von Atletico Madrid geht weiter. Im Achtelfinale des spanischen Pokals setzte es am Mittwochabend ein 0:2 in San Sebastian. Wettbewerbsübergreifend gab es aus der vergangenen acht Partien nur zwei Siege und ein Unentschieden.

Man habe einige gute Möglichkeiten gehabt, allerdings befinde man sich gerade in einer Phase, in der die Dynamik nicht gut sei. Simeones Forderung: "Wir müssen positiv denken. Ich bin optimistisch und glaube an meine Spieler."