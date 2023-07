70 Millionen: Diego Simeone macht Wunschspieler bei PSG aus

Neben dem Tabellendritten der vergangenen LaLiga-Saison zeigen auch andere Vereine an Verratti Interesse, vor allem der FC Liverpool und Jürgen Klopp haben laut Marca großen Gefallen am Italiener gefunden. Im Mittelfeld der Engländer herrscht großer Handlungsbedarf, denn mit Fabinho und Jordan Henderson stehen zwei wichtige Mittelfeldakteure vor einem Abgang. James Milner, Arthur und Naby Keita sind schon weg.

Das Interesse des englischen Topklubs und das Gehalt des 30-Jährigen machen das Unterfangen für Atletico schwierig, aber der Verein versuche alles Mögliche um den Spieler und Paris Saint Germain von einem Wechsel zu überzeugen. In den letzten Jahren war ein Verratti-Transfer zwar immer wieder diskutiert worden, es kam jedoch nie Bewegung in die Sache, da weder der Spieler noch PSG an einer Trennung interessiert waren.

Verratti als Opfer der neuen PSG-Strategie?

In diesem Sommer könnte sich ein Transfer des Weltklasse-Mittelfeldspieler jedoch realisieren lassen, was auch am Strategiewechsel des französischen Spitzenklubs liegt. Die neue Ausrichtung von PSG ist nicht mehr auf große Stars wie Neymar oder Lionel Messi ausgelegt, sondern mehr auf talentierte Spieler, die für den Verein alles geben wollen. Und auch das Financial Fairplay stellt die Franzosen vor Probleme. PSG muss Einnahmen durch Spielerverkäufe generieren.

Ob Atletico die Forderungen von PSG erfüllen kann, steht allerdings auf einem anderen Blatt, laut Informationen der Marca fordern die Pariser 70 Millionen für Verratti. Diese Summe könne im Laufe des Sommers jedoch noch sinken. Falls der Transfer nicht stattfinden sollte, hat der Klub aus der spanischen Hauptstadt mit Pierre-Emile Højbjerg (27, Tottenham) einen weiteren Topspieler ins Visier genommen.

Verwendete Quellen

marca.com