Atletico Madrid an zwei Barça-Stars interessiert - Joao Felix als Tauschobjekt?

Die Transferhistorie zwischen den beiden spanischen Topklubs ist groß, im vergangenen Winter wechselte Memphis Depay vom FC Barcelona zu Atletico. Auch in diesem Sommer ist der Madrider-Klub an zwei Barça-Spielern interessiert. Mit Joao Felix könnten sie einen Spieler in den eigenen Reihen haben, der den Deal beschleunigt.

An Kessie sind mit Juventus Turin und Al Hilal zwei weitere Vereine interessiert, Torres hat vor allem in England Interesse erzeugt. Jedoch hat sich mit Aston Villa der Klub, der am meisten an einer Verpflichtung interessiert war, durch den Transfer von Moussa Diaby (kommt von Bayer Leverkusen) aus dem Rennen verabschiedet.

Villa, Griezmann, Depay: Große Transferhistorie zwischen den Vereinen

Vor allem die guten Verbindungen der Offiziellen könnten einen Transfer beschleunigen. In der Vergangenheit gab es zwischen Barça und Atletico viele Transfers. Antoine Griezmann, David Villa, Arda Turan oder zuletzt Memphis Depay sind einige Toptransfers, die die beiden Ligakonkurrenten untereinander getätigt haben. Ob ein Tauschgeschäft in diesem Sommer zustande kommt, hängt allerdings von vielen Faktoren ab.

So stellen die Gehälter der beiden Spieler des FC Barcelona für Atletico Madrid ein Problem da, beide müssten dem Verein entgegenkommen. Außerdem ist es nach Informationen der Sport noch nicht überliefert, ob alle Spieler an einem Transfer interessiert sind - vor allem bei Kessie hieß es zuletzt, er wolle sich in Barcelona durchsetzen.

Der Wille von Joao Felix wurde klar und deutlich ausgedrückt: Der Spieler würde gerne zum FC Barcelona wechseln und könnte in diesem Tauschgeschäft das entscheidende Puzzlestück sein.

