Primera Division Atletico bekennt sich schwärmend zu Joao Felix – Hype war schädlich

Atletico Madrid setzt weiterhin auf Joao Felix. "Heute kann ich mit Gewissheit sagen, dass Joao Felix das sein wird, was er sein will", sagt Sportdirektor Andrea Berta im Interview der Tuttosport. "Er hat außergewöhnliches Talent, er ist gereift, er hat das Glück, eine ausgeglichene Familie hinter sich zu haben, die ihm bei seiner Entwicklung geholfen hat."

Felix war vor drei Jahren für die vereinsinterne Rekordablöse von knapp 130 Millionen Euro in den rot-weißen Bezirk Madrids gewechselt, konnte dort den extrem hohen Ansprüchen bisher allerdings nicht gerecht werden. Auch in der vergangenen Saison zeigte Felix nicht die erhofften Meisterleistungen, was unter anderem auf einige Verletzungen zurückzuführen ist.

Berta ist überzeugt davon, dass Atletico noch viel Freude an dem noch immer erst 22-jährigen Portugiesen haben wird, dessen Ehrgeiz ihn "dorthin bringen wird, wohin er will, denn sein Talent kennt keine Grenzen". Unter Trainer Diego Simeone habe Felix außerdem gelernt, zu arbeiten und auf dem Spielfeld große Wege zu gehen.