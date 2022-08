Atletico Madrid Atletico bittet Antoine Griezmann erneut darum, auf Gehalt zu verzichten

Atletico Madrid muss Gehaltskosten senken und ist im Zuge dessen in Kontakt mit Antoine Griezmann getreten. Laut SER Deportivos ist Vereinsboss Miguel Angel Gil Marin am Donnerstag vergangene Woche während einer Trainingseinheit mit der Bitte auf Griezmann zugekommen, auf große Teile seines Gehalts zu verzichten.

Trainer Diego Simeone hat bereits deutlich gemacht, dass er mit Griezmann weiter zusammenarbeiten möchte: "Hoffen wir, dass er bei uns weitermacht. Jeder weiß, was ich will. Das Wichtigste ist, dass er so weitermacht wie in der Vorbereitung und gegen Getafe."