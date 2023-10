Atletico-Boss äußert sich über die Zukunft von Joao Felix

Beim FC Barcelona scheint Joao Felix (23) endlich seine fußballerische Komfortzone gefunden zu haben. Die guten Leistungen des 23-Jährigen im Dress der Blaugrana sind auch an Enrique Cerezo (75), Präsident von Atletico Madrid, nicht vorbeigegangen, der kontinuierlich mit der Zukunft des Portugiesen konfrontiert wird.

Am Deadline-Day des Transferfensters bekam Joao Felix tatsächlich seinen Wunsch erfüllt und wechselte leihweise von Atletico Madrid zu seinem Traumverein FC Barcelona. Bei den Katalanen hat der technisch begnadete Offensivspieler schnell Fuß gefasst und sich auf der Position des linken Flügelspielers einen Stammplatz ergattert.

In sieben Pflichtspielen für den amtierenden spanischen Meister sammelte Felix bereits fünf Scorerpunkte. Bei Atletico reibt man sich hingegen verwundert die Augen und stellt sich die Frage, wieso es für den Rekordtransfer der Colchoneros (kam im Sommer 2019 für ca. 127 Millionen Euro von Benfica Lissabon) in der spanischen Hauptstadt nie so richtig rund lief.

Atletico-Boss lässt Zukunft von Felix offen

Atletico-Boss Enrique Cerezo äußert derweil keine Kritik an Felix, der mit seinem öffentlich vorgetragenen Wechselwunsch zum Liga-Konkurrenten für Aufsehen gesorgt hatte, und adelte den Portugiesen in einem Interview mit dem Portal BeSoccer sogar mit den Worten: "Ich denke, dass er einer der besten Spieler in Europa sein wird und ist."