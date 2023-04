Atletico Madrid: Alvaro Morata soll lange bleiben – Interesse an Mateo Retegui kühlt ab

Nach einer zweijährigen Ausleihe an Juve heuerte er im vergangenen Sommer wieder in der spanischen Hauptstadt an. In der aktuellen Spielzeit kommt der neue Kapitän der spanischen Nationalmannschaft auf wettbewerbsübergreifend zwölf Treffer und drei Vorlagen in 36 Spielen.

Mateo Retegui wohl keine Option mehr

Morata will Atletico Madrid laut Relevo die Treue halten. Ein Vereinswechsel sei nicht geplant. Kommt es wie erwartet zur Verlängerung, dürfte Atleti sein Interesse an Mateo Retegui (23) zu den Akten legen.

Der gebürtige Argentinier, der in seinen ersten beiden Länderspielen für Italien zwei Tore erzielte, wurde zuletzt in Madrid als Neuzugang gehandelt.

Verwendete Quellen

Relevo