Atletico Madrid : Angel Correas Tor des Jahres reicht nicht für Atleti-Sieg

Am gestrigen Abend trafen der FC Villarreal und Atletico Madrid in einem echten Spitzenspiel gegeneinander an. In diesen hochklassigen Partien braucht es fußballerische Geistesblitze, um den Sieg davonzutragen. Einen solchen hatte Angel Correa. Für drei Punkte reichte es trotzdem nicht.