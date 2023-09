Atletico Madrid: Antoine Griezmann nach Derby-Sieg den Tränen nahe

Antoine Griezmann hat sein Herz an Atletico Madrid verloren - Foto: / Getty Images

Im Derbi madrileno hat Atletico Madrid am Sonntagabend einen viel umjubelten 3:1-Erfolg über Real Madrid eingefahren. Torschütze Antoine Griezmann (32) verdeutlichte dieser Sieg, wie sehr ihm die Rojiblancos am Herzen liegen.

In seiner Analyse berichtete Griezmann zunächst, dass Atleti in beiden Spielhälften von Beginn an wacher war und dass dies letztlich den Ausschlag gegeben hat.

"Wir kamen in der ersten Halbzeit sehr gut heraus, aber am Ende ließen wir zu viel zu. Sie haben uns wehgetan", räumte der Franzose nach dem Schlusspfiff ein. "In der zweiten Halbzeit kamen wir stärker aus der Pause und das hat uns geholfen, das 3:1 zu machen. Ich bin sehr glücklich mit der Leistung der Mannschaft."

Morata bringt Atleti in Front

Alvaro Morata (30) hatte Atletico in der 4. Minute früh in Führung gebracht. Griezmann erhöhte eine knappe Viertelstunde später auf 2:0. In der 35. Minute verkürzte Real dann durch den Treffer von Toni Kroos (33).