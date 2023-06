Atletico Madrid: Antoine Griezmann packt über seine Pläne aus

Antoine Griezmann will seinen Vertrag bei Atlético Madrid erfüllen - Foto: Cesar Ortiz Gonzalez / Shutterstock.com

Antoine Griezmann wurde in den vergangenen Wochen als Neuzugang bei Paris Saint-Germain gehandelt. Den Franzosen zieht es aber offensichtlich nicht zurück in seine Heimat.

Antoine Griezmann verließ Frankreich im Sommer 2005 in Richtung spanisches Baskenland. Der damals 14-jährige Angreifer unterschrieb einen Vertrag bei Real Sociedad, debütierte mit 18 in der Segunda División, mit 19 in der Primera Division.

2014 verließ er die Basken in Richtung Hauptstadt, unterschrieb bei Atletico Madrid. Nach einem zweijährigen Intermezzo beim FC Barcelona spielt Griezmann seit 2021 wieder für die Colchoneros. Bis 2024 ist sein aktuelles Arbeitspapier datiert.

Paris Saint-Germain will Griezmann verpflichten

Atletico Madrid hätte mit dem Weltmeister von 2018 im aktuellen Transfer-Sommer Kasse machen können. Paris Saint-Germain zeigt Medienberichten zufolge Interesse an einer Verpflichtung. Griezmann zieht es aber nicht in die Heimat. Der 118-malige Nationalspieler erteilt PSG eine Absage. "Ich möchte bei Atletico bleiben. Meine Familie und ich sind hier sehr glücklich", stellte Griezmann im Gespräch mit dem französischen TV-Format Telefoot klar.