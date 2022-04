Atletico Madrid beschäftigt sich mit Nabil Fekir

Nabil Fekir hat sich durch seine starken Auftritte bei Betis Sevilla wieder in den Fokus der Topklubs gespielt. Atletico Madrid nimmt den Fußballweltmeister in sein Transferportfolio auf.

Atletico Madrid könnte im Sommer wieder einen Anlauf nehmen, um Nabil Fekir zu verpflichten. Laut dem französischen Portal Foot Mercato ist das Profil des universell einsetzbaren Offensivspielers nach wie vor interessant für die Rojiblancos, die Fekir seit zwei Jahren intensiv beobachten.

Der 28-Jährige befand sich bereits vor drei Jahren im Fokus der europäischen Fußballelite, entschied sich dann aber überraschend für einen Wechsel zu Betis Sevilla. Seine Rechnung ging voll auf. In Andalusien ist Fekir der gefeierte Leistungsträger, der auch in dieser Saison auf starke 19 Torbeteiligungen in 39 Begegnungen kommt.